«Иванушка» стал ведущим музыкальных новостей

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал телеведущим на музыкальном канале Music Box. Теперь Кирилл Андреев еженедельно будет с телеэкрана рассказывать о музыкальных новостях. «Уже была первая запись программы, - рассказывает Intermedia Кирилл. – Могу сказать, что это очень интересно. Сложность новой работы заключается в том, что с первого раза нужно четко и выразительно говорить текст, при этом, как говорили в школе, с выражением (смеется). Я достаточно легко справился с этой задачей – четко читал текст с автосуфлера. Иногда, конечно, приходилось делать по три дубля. Но все, как известно, приходит с опытом. Я разносторонний человек, думаю, что со временем буду все записывать с первого раза». Для Кирилла это первый опыт работы на телевидении.