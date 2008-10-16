Венсан Кассель едет в Киев

28 октября столицу посетит культовый франко-голливудский актер Венсан Кассель, он приедет ради премьеры дилогии о знаменитом французском гангстере с его участием - «Враг государства№1». Презентовать фильм в Украине Кассель будет в составе съемочной группы: режиссера фильма Жана Франсуа-Рише, продюсера Тома Лангманна, со-продюсера Жана Коттина и актера Оливера Бартелеми. Съемочная группа фильма-дилогии «Враг государства №1» прибудет в Киев по приглашению кинопрокатной компании JRC Film. Это первый визит Венсана Касселя в Украину. Кинопроект режиссера Жана Франсуа-Рише и продюсера Тома Лангманна - «Враг Государства №1. Часть1: Начало» и «Враг Государства №1. Часть2: Легенда» - это два независимых фильма объединенных в дилогию, повествующую о жизни легендарного французского гангстера Жака Мерина. В первой части дилогии рассказывается о молодых годах и становлении Жака Мерина как непревзойденного гангстера, а во второй – о его активной гангстерской деятельности и приобретении статуса «врага государства». Бюджет каждого фильма по $80 млн. Венсан КАССЕЛЬ - французский актер нового поколения. Его успех неразрывно связан с именем режиссера Мэтью Кассовица, который впервые отметил талант Касселя и пригласил его на роль в социальной драме 1995 года «Ненависть». Затем последовали «Доберман» и «Жанна Д’Арк», где актер проявил себя в полной мере. В картине «Багровые реки» Кассель сыграл с Жаном Рено и своим отцом Жан-Пьером Касселем. Одна из последних ярких работ — триллер «Порок на экспорт» Дэвида Кроненберга. Женат на актрисе Монике Беллуччи. Венсан сыграл русского мошенника в «Имениннице» с Николь КИДМАН, «антиБонда» в «Секретных агентах». Кассель работал так же в голливудских проектах — «Елизавета», «Жанна д’Арк», «12 друзей Оушена», но даже после этого в Голливуд переезжать не собирается. В фильме так же играет Жерар Депардье, Матье Амальрик – «Квант милосердия», «Скафандр и бабочка», «Мюнхен: Возмездие» и Людивин Санье – «Париж, я люблю тебя!», «8 женщин».