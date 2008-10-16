Вокалистка Blondie удостоена награды Billboard

Вокалистка группы Blondie Дебора Харри признана журналом Billboard "иконой", своей карьерой повлиявшей не на одно поколение музыкантов. Почетная награда будет вручена певице 24 октября в Нью-Йорке на торжественной церемонии "Women in Music", устраиваемой журналом, сообщает Lenta. Кроме того, журнал, публикующий официальный музыкальный хит-парад США, отметил заслуги певиц Сиары и Колби Келей. Сиара, записавшая в 2008 году свой третий альбом "Fantasy Ride", названа "Женщиной года" в музыкальной индустрии. 23-летняя Колби Келей, на счету которой пока только один диск "Coco", получит награду "Восходящая звезда". 24 октября Billboard выпустит специальный номер, посвященный достижениям женщин в музыке за 2008 год.