Киркоров, Басков и ВИА Гра встречают одноклассников

Съемки новогоднего мюзикла для украинского телеканала «Интер» завершил петербургский режиссер Александр Игудин. Как рассказал последний корреспонденту InterMedia, этот «огонек» будет посвящен модной в прошедшем году теме социальных сетей и будет называться «Одноклассники. Новогодняя встреча». По сюжету, в некой школе встречаются герои культовых отечественных фильмов разных лет: «Розыгрыш», «Доживем до понедельника», «Большая перемена», «Чучело», «Служебный роман», «Ирония судьбы» и даже «Бригада». Главные роли и музыкальные номера исполнили более сорока звезд российской и украинской эстрады: Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Наташа Королева, София Ротару, Таисия Повалий, Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков-младший, Наталья Подольская, группы «ВИА Гра», «Фабрика», «Город 312» и др. По словам режиссера Игудина, декорация, выстроенная в павильонах киностудии им. Довженко представляла собой огромный спортзал школы, с установленной прямо в нем сценой, где проходит встреча выпускников. Эфир мюзикла состоится на канале «Интер» в новогоднюю ночь. Будет ли он закуплен каким-либо российским каналом, пока неизвестно, но Александр Игудин планирует съемки еще одного новогоднего проекта для одной из российских телекомпаний.