Джордж Майкл решил остаться на сцене за $1,7 млн.

Известный британский исполнитель Джордж Майкл (George Michael) решил не уходить со сцены. Певец, который шесть недель назад анонсировал уход со сцены и «финальные» концерты, заявил, что планирует выступить на Ближнем Востоке. Противоречивое решение музыканта шокировало музыкальных критиков, так как совсем недавно Джордж настойчиво утверждал, что хочет «жить спокойной жизнью». Однако, наверняка, 1,7 миллионов долларов заставит практически каждого артиста снова выйти на сцену. Именно такая сумма была предложена Майклу за выступление на торжественной вечеринке в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, которая будет проходить в шикарном отеле Emirate Palace Hotel. Известно, что помимо крупной денежной суммы, певец получит доступ к «райской» жизни – Джордж будет проживать в элитных апартаментах отеля, отделанных золотом и мрамором, с огромным плазменным экраном, люстрами, украшенными кристаллами Swarovski и круглосуточным обслуживанием личного персонала.