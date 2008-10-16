Дмитрий Колдун получил роль Абдулова

Певец Дмитрий Колдун записал партию главного героя в новой постановке первой отечественной рок-оперы Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". В 70-х годах эту роль в пользовавшемся оглушительным успехом мюзикле исполнял культовый актер современности Александр Абдулов. Создатели рок-оперы решили дать ей новую жизнь и пригласили гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова освежить ее звучание. Он же принял участие и в обсуждении кандидатур солистов. "Колдуна лично я посоветовал, привел его в студию, и Алексей Рыбников, увидев Дмитрия, сразу сказал: "Это Хоакин!" – поведал Дням.Ру гитарист. – А услышав его пение, был двумя руками за. Колдун идеально подошел на эту роль". К слову, на исполнение вокальной партии Хоакина в аудиоверсии рок-оперы пробовались Александр Маршал, Сергей Лазарев и многие другие популярные исполнители. Хотя партий главного героя не очень много, все они сложные. "Сначала думал, что будет просто, но пришлось потрудиться, – признался Дмитрий Колдун. – Я проникся этой рок-оперой, было очень интересно!" Певец также сообщил, что участие в столь масштабном проекте ободряет и окрыляет. Это и неудивительно, ведь он с детства воспитывался на такой музыке и благодаря своему отцу всегда интересовался рок-классикой. "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" – это опера нашего детства. Мы полностью пересмотрели все аранжировки, и новая версия получилась более экспрессивной и соответствующей жанру рок, - рассказал Четвергов. - Человек во все времена, по сути, одинаков. Тема любви, ненависти и страсти к наживе вечна. Для современной молодежи это очень актуально. Нужно думать в первую очередь о духовных, а не материальных ценностях". Аудио-версия "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" будет выпущена в скором времени на дисках. Одну из главных женских партий исполнила молодая талантливая певица и актриса Светлана Светикова. В отличие от Колдуна она не только споет, но еще и сыграет на сцене. "Мы предложили Дмитрию поучаствовать в самом мюзикле, но Колдун сказал, что как певец он сложился, а вот актером никогда не был, поэтому в спектакле будут играть другие артисты. У Колдуна очень большой потенциал. Если он будет собой заниматься, то станет и прекрасным актером, - убежден Четвергов. - В нем есть страсть, рок-подача… У него столько экспрессии внутри! Он прекрасно спел партию Хоакина. Все сложилось для пластинки". Презентация проекта намечена на конец ноября.