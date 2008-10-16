Басков лишился дня рождения

Николай Басков не смог отпраздновать 32-летие. Певец работал в качестве тамады на одном из светских мероприятий. В свой день рождения приятнее отдыхать, чем работать, тем более давно известно, что тяжела и неказиста жизнь отечественного артиста. И певец Николай Басков это еще раз подтвердил. В свой личный праздник многими любимый тенор работал. Он вел презентацию первой книги модели Оксаной Федоровой. Несмотря на то, что вечер посвящался одной из самых красивых девушек планеты, Басков больше внимания уделял своей новой возлюбленной - известной актрисе и экс-супруге Домогарова Наталье Громушкиной. "У меня не получился день рождения, - признался корреспонденту Дней.Ру Николай Басков. – Очень рад приезду Наташи, хоть какая-то поддержка". Впереди у пока еще самого завидного жениха ответственный концерт в Санкт-Петербурге, на который уже потрачено два миллиона евро. Этот концерт претендует на звание шоу года, поэтому можно понять нежелание певца что-либо отмечать. "На самом деле нет сил праздновать, все силы брошены на предстоящее шоу в Петербурге, - улыбается певец. – Но я не ожидал, что столько людей меня поздравит. Самый дорогой подарок - это, конечно, теплые слова Монтсеррат Кабалье, она поздравила меня первая, после поздравила Алла Борисовна и, конечно, дорогие сердцу родители". Но были подарки и вещественного характера. Семья Кобзон подарила Николаю Баскову шикарные часы Chopard, и Игорь Крутой тоже преподнес часы. Певица Зара удивила бриллиантовыми запонками. А одна из ювелирных компаний вручила гору самоцветов на подносе, символизирующих благополучие, удачу и успех.