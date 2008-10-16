Басков пожелал Федоровой 250 оргазмов в год

Вчера, популярному тенору Николаю Баскову исполнилось 32 года. Отметить день рождения певец решил на сцене, совместив приятное с полезным. В VIP-клубе «НАЦИОНАЛЬ» Басков, помимо самого себя, презентовал еще и книгу Оксаны Федоровой — «Формула стиля». Непонятно было, кто к кому пришел. Но, скорее всего, со звездным составом вечера подфартило Федоровой, так как в основном «селебритиз» приходили поздравить тенора. На празднике отметились: Лев Лещенко, Анфиса Чехова, Никос Сафронов, Алексей Гоман, Мария Зайцева, Иосиф Пригожин и другие. Баскову дарили дорогие часы и украшения, море цветов, но самым шикарным подарком оказался «Мерседес» последней модели. Имя того, кто вручил Николаю столь роскошный сюрприз, Басков оставил в тайне. Весь вечер организаторы и приглашенные гости, а также Николай Басков и Оксана Федорова обсуждали книгу последней, в которой королева красоты поделилась с читателями секретами утонченного стиля. Оксана разработала свои собственные критерии стиля на основе, как это ни странно, героев мультика «Маугли», причем красавица не стесняется сравнивать женщин, например, с медведем Балу или с удавом Каа. Сама Федорова ассоциирует себя с Багирой, она даже нарядилась, как черная кошка, в шикарное темное платье. Именинник признался, что прочитал книгу Федоровой «от корки до корки», она ему показалась очень увлекательной и интересной. «Оксана, — сказал Басков, — открывает всем людям секрет красоты. Я советую прочитать произведение не только женщинам, но и мужчинам, чтобы они знали, какие меха покупать своим женам и любовницам». Под конец вечера Басков выступил со своими незаменимыми шлягерами: помимо пресловутой «Шарманки», певец исполнил новую песню «Внезапная любовь», а также попурри на еврейскую тему. Как известно, Николай любит острить и радовать публику пикантными фразами. На этом вечере он не изменил себе и пожелал Оксане Федоровой ровно столько оргазмов в год, сколько страниц в ее книге. А их там 250.