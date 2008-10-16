Бритни Спирс лидирует в американском хит-параде

Новый сингл Бритни Спирс Womanizer за одну неделю поднялся с 96-го на 1-е место хит-парада Billboard. Последний раз Бритни занимала первую строчку главного американского чарта в 1999 году, когда вышел ее сингл Baby One More Time. По данным звукозаписывающей компании Jive, композиция Womanizer также занимает первое место в хит-парадах iTunes во Франции, Испании, Швеции и Канаде, передает Lenta.ru. Напомним, что и видео на эту песню пользуется большим спросом у интернет-пользователей: за первые 48 часов посетители популярного видеохостинга YouTube посмотрели клип 7 миллионов раз. Womanizer – первый сингл с альбома мисс Спирс Circus, релиз которого назначен на 2 декабря. В следующем году Бритни планирует отправиться в мировое турне в поддержку пластинки, сообщает Showbiz Media.