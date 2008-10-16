Versace везет моду в Китай

Впервые в истории итальянского модного дома Versace показ новой коллекции состоится в Китае. 13 ноября Донателла Версаче (Donatella Versace) присоединится к знаменитому актеру Джету Ли (Jet Li) и в рамках благотворительного вечера, организованного фондом Jet Li Foundation в Пекине, продемонстрирует свою последнюю коллекцию "весна-лето 2009" китайской публике. Версаче и Ли подписали договор о сотрудничестве на ближайший год - итальянский дом моды обязуется по его условиям помогать фонду в его благотворительной деятельности, связанной с обеспечением медицинской и психологической помощи детям из китайской провинции Сычуань, пострадавшей от землетрясения в мае этого года. Как стало известно FashionTime, что показ состоится в недавно отстроенном лакшери-районе Пекина Beijing Legation Quarter, прилегающем к площади Тяньаньмэнь и Запретному городу.