Киркоров превратится в святого Валентина

Филиппу Киркорову досталась одна из главных ролей в отечественной комедии «Любовь в большом городе» – своего рода римейке всемирно известного «Секса в большом городе», сообщает Showbiz Media. «Сюжет там довольно простой, но очень забавный. Трое молодых людей ведут разнузданный образ жизни, они похотливы, изменяют женам... Короче, крайне аморальные типы. А за ними наблюдает святой Валентин, он решает наказать их за пренебрежение к высоким чувствам и простит только тогда, когда они исправятся. Это очень веселая комедия, которая будет сниматься в Нью-Йорке. Ну вот... Святой Валентин – я», – рассказал Киркоров корреспонденту «Московского комсомольца». «Любовь в большом городе» делает та же команда, которая работала над фильмом «Гитлер капут». Что до Филиппа Бедросовича, то ему предстоит сниматься в компании Алексея Чадова и Веры Брежневой; на съемочной площадке певец будет занят две недели. Ради «Любви в большом городе» Киркоров даже пожертвовал съемками в сериале «Риелторы», где его партнершей должна была стать Тина Канделаки.