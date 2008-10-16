Шон Карр станет «крестным отцом» альбома «Пара Нормальных»

В будущий уик-энд группа Пара Нормальных приготовила для любителей хорошей музыки большой и приятный сюрприз – концерт в поддержку своего альбома «Я придумаю Happy End», который был презентован широкой публике буквально две недели назад. Как и следует предполагать, на концерте ожидаются не только любители качественной не-попсы, но также и ее исполнители. На сцене компанию «Пара Нормальным» составят группы «Chicos de la Fiesta» и «Антитела». Почетные места в зале займут друзья и коллеги Ани Добрыдневой и Ивана Дорна, давно завоевавшие сердца слушателей персонажи: Группа "Queens", Фагот (ТНМК), Диля (Неділя), группа «Семирамида», дуэт Milos, вокалистка группы «Диверсанты» Галя, Бажана, Денис Холостенко из «4 королей», клипмейкеры Евгений Тимохин, братья Рожены и Виктор Скуратовский (по совместительству бас-гитарист группы «Друга ріка»), группы «Нумер 482», «Карлос&Пиндос», «Горячий Шоколад», группа «Чорнобривці», Андрей Князь и многие другие. Также зайдет на огонек и лидер группы DVS Шон Карр. С его появлением «Пара Нормальных» связывают еще один сюрприз, о котором они пока не распространяются. Пригласить Шона на свой концерт задумала Аня Добрыднева, которой. По ее словам, очень близка музыкальная стилистика группы DVS. Состав гостей и участников обещает зрителям отличное шоу, наполненное позитивом и настоящей живой, хорошей музыкой. Концерт состоится в воскресенье, 19 октября в клубе «Sky Hall» (развлекательный центр «Дивосвит», метро «Оболонь» в 19.00