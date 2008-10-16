Тим Бертон добавит в «Алису» психологизма

Тим Бертон поделился в интервью с LA Times своими соображениями о том, какой он собирается сделать свою "Алису в стране чудес". "Это забавный проект. Сама история — это классика с каноническими персонажами и идеями. Но все те киноверсии, что я видел, не произвели на меня большого впечатления. Там все показано только как серия странных событий. Просто "о, вот странный персонаж" и "о еще один странный персонаж". Не могу вспомнить ни одной версии, которая бы меня по-настоящему тронула", — сказал Бертон. Надо заметить, что, когда режиссер ставил "Чарли и шоколадную фабрику", ситуация была похожая: первый фильм был ему не лишком симпатичен, в результате чего его экранизация оказалась принципиально иной. "Моя задача в том, чтобы сделать более цепляющее кино, добавить психологии и внести некоторую свежесть, придерживаясь одновременно природы классической "Алисы". Я очень вдохновлен тем, чтобы сделать новую версиею, где присутствовали бы те элементы, которые ожидают увидеть люди, думая об исходном материале", — разъяснил свои намерения режиссер. "Так что моя цель придать истории серьезность, которой ей не хватало во всех предыдущих вариантах", — добавил он. Снимаются в "Алисе" Джонни Депп в роли Шляпника (Болванщика) и Миа Васиковска в роли Алисы. Двумя, по Бертону, Королевами (Герцогиней и Королевой Червей — в оригинале) стали Энн Хэтэуэй и Хелена Бонэм Картер.