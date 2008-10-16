«Deep Purple» сыграли «Підманула» и съели сало

В киевском Палаце спорта прошел концерт Deep Purple. «Дым над водой» около двух часов накрывал полный зал фанатов. «Даже подумать не могли, что когда-то увидим Гиллана вживую!! В юности невозможным было даже музыку на пластинках достать, а сейчас вот в первых рядах стоим… — говорили два рокера из Ужгорода. — Это музыка всего нашего поколения, мы сейчас себя опять молодыми чувствуем!» Весь концерт зал пребывал в эйфории: фанаты «со стажем» кричали слова песен группы, ритмично прыгая вместе с молодежью. Некоторые приходили даже семьями: с женами и маленькими детьми, которые весело махали ручками на папиных шеях. Ян Гиллан как всегда вышел на сцену босой, и с первой ноты зажег публику песнями из нового альбома «Bananas». Во время концерта каждый из участников группы сыграл свое коронное соло, больше всего «дал жару» гитарист Стив Морз, сыграв просто космически виртуозную партию, переходящую под шквал аплодисментов в мелодию из следующей песни. И просто в экстазе фанаты Deep Purple оказались после сыгранной Доном Эйри, клавишником группы, песни «Ти ж мене підманула», которая стала разогревом перед коронным «Smoke on the water». Во время исполнения этой песни встал почти весь зал, в котором волнами мелькали британские и украинские флаги. Как нам рассказали организаторы, музыканты от экскурсии по Киеву отказались, так как не впервые в нашем крае, лишь прошлись по Софийской площади. Европейской кухне они предпочли нашу, а именно: борщ, закуски с салом и даже не отказались от украинской горилки.