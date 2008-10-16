Оксана Федорова раскрыла секреты красоты и стиля

Телеведущая Оксана Федорова презентовала свою дебютную книгу "Формула стиля" вечером 15 октября в VIP-клубе гостиницы "Националь". Оксана Федорова рассказала о том, как к ней пришла идея написать эту книгу: "Журналисты и гости моего сайта постоянно спрашивали меня, как быть стильными и красивыми, я отвечала, а потом поняла, что мои познания уже не умещаются в рамки статьи, и написала эту книгу. Надеюсь, читатели найдут в ней много новой и полезной информации!". Гостей экс-"Мисс Вселенная" встречала в эффектном длинном черное платье со шлейфом, которое позже сменила на шелковое серебристое. На мероприятии были замечены актер и президент "Ассоциации каскадеров России" Александр Иншаков, певица Зара, фигурист Антон Сихарулидзе, гимнастка Ляйсан Утяшева, певец Алексей Гоман. Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский не без удовольствия позировал с Анфисой Чеховой. А телеведущий Андрей Малахов, едва "засветившись" в VIP-зоне, быстро собрался и уехал. Ведущим вечера был Николай Басков. Певец признался, что первым получил книгу Оксаны и изучал ее по дороге в ванную, но читал ее невнимательно - гораздо больше ему понравились картинки. Поскольку в тот же день певцу исполнилось 32 года, он постоянно отвлекался, чтобы ответить на телефонные звонки с поздравлениями или получить очередной подарок от друга. "Молодого, холостого, заводного Николая" - так называл сам себя Басков, на вечере сопровождала миниатюрная брюнетка. Девушка тихо сидела за столом, пока Басков исполнял обязанности ведущего, а позже певец кормил ее кусочками арбуза с рук. Поговаривали, что с милой спутницей Басков познакомился днем раньше - на юбилее Валентина Юдашкина, а кое-кто опознал в девушке бывшую жену Александра Домогарова. Певец Лев Лещенко весь вечер просидел на диване у бара в соседнем зале, следя за ходом футбольного матча между сборными России и Финляндии. Он постоянно просил отойти в сторону людей, неосмотрительно загораживавших ему экран. Юный модельер Кира Пластинина пришла на презентацию с мамой. Пока все взгляды были устремлены на сцену, где Оксана Федорова рассказывала про свою книгу, дамы добрались до буфета и набрали себе на тарелки горы пирожков и шашлычков. К трапезе они приступили, так и не отойдя от шведского стола. В конце вечера Оксане преподнесли праздничный торт, который был украшен ее миниатюрной сахарной копией, которую, кстати, съел вовремя подскочивший Николай Басков.