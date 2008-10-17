Студия Уолта Диснея отметила 85-летие

Студии, подарившей зрителям целый мультипликационный мир, исполнилось 85 лет. Компания, названная по имени одного из своих основателей - Уолта Диснея, была образована 16 октября 1923 года, передает ИТАР-ТАСС. Именно в этот день Дисней подписал контракт на производство в Калифорнии серии короткометражных мультфильмов под общим названием "Забавные приключения Алисы". Это событие и положило начало основанию компании. В числе созданных студией работ - "рисованные" версии "Красавицы и чудовища", "Белоснежки и семи гномов", "Алладинна" и множества других мультиков, вошедших в "золотую копилку" мирового кинематографа. В последние годы студии явно не теряла своего статуса, представляя такие блокбастеры, как кукольное "Маппет-шоу", мультфильмы "История игрушек", "Король лев" и многие другие. А в конце прошлого года студия Walt Disney Pictures сняла фильм-пародию на классические сказки Уолта Диснея. Романтично-комедийная эпопея режиссёра Кевина Лимы "Зачарованная" иронизирует над самыми известными штампами и канонами классических мультипликационных историй о принцессах. В 1995 году корпорация приобрела компанию Capital Cities/ABC, которой, в частности, принадлежала и одна из трех крупнейших общенациональных телекомпаний США – ABC. В итоге корпорация стала одним из "капитанов" американского бизнеса. На сегодняшний день финансовый оборот мультипрофильной Walt Disney составляет порядка 35 млрд долларов в год. В настоящее время Walt Disney переживает далеко не лучшие времена - как и подавляющее большинство американских компаний, по которым мощно ударил нынешний финансовый кризис. Тем не менее, от ведущих позиций в мировом кинопрокате, особенно в так называемом "семейном" сегменте рынка, Walt Disney отказываться не собирается. Яркий пример тому - очередная работа студии под названием "Крошка из Беверли-Хиллз". По итогам двух последних недель эта лента остается в лидерах по размеру кассовых сборов в североамериканских кинотеатрах, заработав за это время более 52 млн долларов.