Тони Кертис продолжает откровенничать

Тони Кертис, раз начав шокировать почтенную публику, остановиться уже не может. Вчера звезда комедии "В джазе только девушки" рассказал по секрету всему свету, что его мать была неспособна любить, сегодня поведал, что женился на своей перовй жене - актрисе Джанет Ли - по расчету! Дело было не в деньгах, а в славе. Впрочем, и в деньгах тоже, ведь чем ты популярнее, тем тяжелее у тебя карманы. Давайте послушаем его самого: "Я женился на Джанет, потому что хотел продвинуться в карьере. Я видел, что когда мы вдвоем, мы больше и чаще привлекаем к себе внимание. Куда бы мы ни пошли, всюду натыкались на папарацци, наши фото красовались на обложках всех киножурналов. Для мужчины недостаточно было просто быть симпатичным (а он был даже более чем симпатичным! Сейчас, наверное, трудно в это поверить, но годы никого не щадят, увы! - Ирхен), ему нужна была связь с правильной женщиной!" Так что, естественно, об этом браке он ничуть не жалеет: "Мне понравилось. А что, вы знаете лучший путь к славе?" Да, как видите, и в 83 года Тони все еще всеми фибрами души к этой самой славе стремится, поэтому, как я полагаю, и рассказывает все эти вещи, напрочь забывая, что он и Джанет Ли еще произвели на свет замечательную дочку - Джейми ли Кертис. И это самый главные повод не жалеть о том, что они поженились.