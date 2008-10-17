На аукционе за 42 тыс дол продали голову Елвиса Пресли

Мраморная статуя из античного Рима, исключительно похожая на знаменитого "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, продана в Лондоне на аукционе известного торгового дома Bonhams. Реликвию приобрел пожелавший остаться неназванным коллекционер, заплативший за бюст 42 тысячи долларов, передает NEWSru.com. Изначально аукционный дом оценил уникальную скульптуру в 25-30 тыс фунтов стерлингов (50-60 тыс долларов). Обнаружение этого удивительного произведения античных мастеров в саркофаге, датируемом II веком нашей эры, вызвало настоящий ажиотаж на мировом рынке коллекционеров. По словам эксперта по античному искусству Джорджины Айткен, произведение римского ваятеля "поразительно схоже с Элвисом". По словам историков, голова "Римского Элвиса" служила в качестве надгробного акротерия, скульптурного украшения, расположенного по углам античного саркофага. Сходство с бюстом знаменитого певца определяет характерная челка. При это специалисты по античному искусству утверждают, что подобные прически были совершенно не характерны для той эпохи. Напомним, что в августе знаменитый белый костюм Пресли, в котором король рок-н-холла выступал на концертах, был продан неизвестному покупателю через интернет-аукцион. Легендарный пиджак с V-образным вырезом и стоячим воротником, а также белоснежные брюки ушли с молотка за рекордные 300 тысяч долларов. Именно этот костюм превратился в своего рода символ Элвиса. Впервые Пресли надел его 11 мая 1974 года и вышел на концерт в Лос-Анджелесе. В этом же облике певец запечатлен на обложке альбома "Земля обетованная". Первоначальный эстимейт уникального лота составил от 275 до 325 тысяч долларов. Перед этим была продана кожаная куртка короля рок-н-рола Пресли за 35 тысяч долларов в Нью-Йорке на торгах "Кристис". Мотоциклетная куртка "Харли Дэвидсон" с вышитыми инициалами Пресли на подкладке и украшенным бриллиантовой крошкой нагрудным знаком, подаренная Элвисом при жизни одному из своих сотрудников, была в числе топ-лотов торгов, посвящённых поп-культуре. Что и немудрено - в прошлом году единственный волос Элвиса был продан на аукционе в Барселоне за 1833 доллара. Слава Пресли обретает вполне материальные формы и после его смерти в 1977 году. Всемирно известный музыкант в минувшем году вернул себе первую строчку в ежегодно составляемом американским журналом Forbes рейтинге 13 самых богатых умерших знаменитостей, "заработав" за год 49 миллионов долларов. Его состояние прирастает за счёт авторских отчислений за продажу музыкальных альбомов, лицензионных сделок и доходов от посещения туристами Грейсленда, его поместья в штате Теннесси в США.