Бритни не скрыться от папарацци! (Смотреть ВИДЕО)

Вчера Бритни задумала провести наших лос-анджелесских коллег хитрым приемом. Она выехала из дома в машине своего садовника! Ушлых папарацци обмануть не удалось: они заметили на переднем сиденье охранника и выдвинулись вслед за садовником. Так точно: Бритни была в машине. Она приехала в один из неведомых нам пока баров на встречу с собственной мамой, с которой, кстати, помирилась, сообщает сайт Папарацци. В какой-то момент папарацци не выдержали и окликнули Бритни, занявшую неудобную для съемки позицию. Мисс Спирс была счастлива видеть своих старинных приятелей и звонко рассмеялась. День для папарацци прошел не зря. Хитрость Бритни предана Вам.