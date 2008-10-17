«Ляпис Трубецкой» представят новый «Manifest»

«Ляпис Трубецкой» — едва ли не главное культурное достояние постсоветской Беларуси. Пройдя путь от минского околотеатрального андеграунда до попсовых стадионных солянок, Сергей Михалок и компания неожиданно для многих вернулись к своим альтернативным корням. Только на смену декларируемому пьянству пришел идейный стрэйт-эдж, а на смену абсурдистским пародиям на поп-шлягеры — хлесткая политическая сатира. После выхода альбома «Капитал» (2007 год) о «Ляписах» заговорили как об одной из самых ярких и мощных групп русскоязычной альтернативы. Новый альбом «Манифест» преподносит новые сюрпризы. И своими идеями и способом распространения: «Корпорации, медиа-холдинги, рекорд-лейблы и другие монстры шоу-бизнеса — это губительный фильтр для любых свежих идей» — считает лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. И группа идет следом за Radiohead — выкладывает свой новый альбом «Manifest» в сеть для свободного скачивания! На Западе бесплатно выкладывать во Всемирную Паутину свои новые альбомы решались только самые отъявленные музыкальные революционеры (типа, опять же, Radiohead и Nine Inch Nails). Первым крутым поворотом в истории «Ляписа» стал вышедший в феврале 1998 альбом «Ты кинула», принесший группе невероятный успех в России и странах СНГ. Впрочем, этому немало способствуют и непрерывные гастроли музыкантов по всей территории бывшей «шестой части суши». Весной «Ляпис Трубецкой» проводит и первый за полтора года тур по Беларуси, который также прошел с большим успехом. Значительно возросший уровень мастерства музыкантов, успех коллектива в России и новые песни реабилитировали «Ляписов» на родине. А предшествующий «Манифесту», альбом «Капитал» вышел в конце апреля 2007 и стал новым витком в творчестве коллектива. Первым полноценным синглом из него стала песня «Харэ», с трэш-клипом от режиссера и актера Владимира Епифанцева. Но главной ударной силой альбома стала песня «Капитал» с апокалиптическим видеоклипом Алексея Терехова (соавтор клипов «Ау» и «Розочка»), премьера которого состоялась в Интернете. Именно Всемирная Паутина и стала главным катализатором его успеха — за первый месяц ролик просмотрели около 100 тысяч человек, под влиянием чего откровенно неформатный «Капитал» неожиданно оказался в плейлистах ведущих радиостанций и телеканалов России, где группы не было с 2001 года. До появления в Сети клипа «Капитал» к «Ляпису Трубецкому» у публики сохранялось отношение такого легкого благожелательного презрения, как к таким клоунам с гитарами. «Ляписы», просто развлекались, пародировали, стебались над поп-культурой. Все радовались, конечно, пели хором эти «ау-ау», хлопали нас по плечу, говорили, как все круто и весело. А потом в какой-то момент мы просто слились с объектом своих насмешек, то есть стали не артистами, которые это все пародируют, а людьми, которые на всем серьезе поют. Я сначала радовался, что публика это заглотила и вправду считает, что я- такой бухой пэтэушник с минской окраины, который поет три песни. Потом, конечно, забеспокоился, потому что ничто не могло на этот образ повлиять«- рассказывал в одном из интервью лидер группы Сергей Михалок. С выходом альбома «Manifest» группа показала себя с еще более неожиданной стороны, продолжая тему, начатую в «Капитале». Но вот этой своей позитивной иронии, здорового стеба «Ляписы» нисколько не утратили. В этом мы сможем убедиться 24 октября в столичном клубе «Б1 Maximum», где и будет презентован «Manifest».