Николай Басков научит голосить

Николай Басков, которому вчера стукнуло 32, задумался и о хорошо обеспеченном будущем. Ведь карьера артиста не вечно, а кушать хочется всегда. Именно поэтому артист решил заняться бизнесом. Правда, дело будет связано, разумеется, опять же с творчеством... Видимо, пример Бориса Моисеева, открывшего свою частную школу танцев, оказался заразителен. По слухами, Басков также решил открыть школу. Правда, там он будет обучать мастерству вокала и тому подобными вещами. Кстати, все разговоры о том, что после развода с женой дела Баскова стали плохи и он даже не общается с Монтсеррат Кабалье, на деле оказались не большем, чем уткой. Певец не только продолжает тесное сотрудничество с оперной дивой, но и намерен советоваться с ней и в вопросе создания школы. Не исключено, что лучшие ученики будут допущены к телу, то есть, голосу испанской Примадонны. Остается только догадываться, какая судьба ждет счастливых избранников. Кстати, параллельно с обдумыванием деталей будущего бизнеса, Басков наслаждается врученными ему на день рождения подарками. По последней информации, он получил дорогущие часы Chopard от семьи Кобзонов, бриллиантовые запонки от певицы Зары и… целую гору самоцветов, как символ финансового процветания и благополучия. Что ж, как говорится, подарок в руку!