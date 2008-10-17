Выпуская альбом, Кэни Уэст шокировал публику голыми моделями

Известный американский рэпер Кэни Уэст (Kanye West) шокировал публику, пришедшую на вечеринку, посвященную выходу его нового студийного альбома «808 & Heartbreak», комнатой, полной голыми моделями. Обнаженные красотки расположились возле стен в комнате, изображая статуи, в то время как хип-хоп исполнитель представлял публике свою новую музыку. Кэни воспользовался случаем, чтобы раскритиковать музыкальных экспертов, которые дали его новой пластинке плохие оценки: «Этот альбом – из моего сердца, - говорит он, - Мне непонятны люди, которые ставят штампы на искреннюю работу. Я здесь, чтобы дарить людям позитив, который не подлежит никаким оценкам. Это, как оценка любви собственной бабушки». Помимо этого, артист анонсировал релиз еще одного нового альбома. По словам Кэни, новая пластинка выйдет в свет летом 2009 года.