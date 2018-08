Smashing Pumpkins выпускают живой DVD, который получил название «If All Goes Wrong». Релиз диска запланирован на 11 ноября в Штатах и 1 декабря в Англии. «If All Goes Wrong» — 1,5 часовой фильм о том как Smashing Pumpkins 11 дней находились в Филморе (Filmore Auditorium) в Сан-Франциско в июле-августе 2007 года. На этом же диске выйдет ещё один фильм — «Voices Of The Ghost Children», который рассказывает о фанатах группы и содержит интервью с Питом Таушендом (Pete Townshend) из группы The Who, сообщает DayMusic.ru. В дополнении в фильму будет прилагаться второй диск, в который войдут 14 треков записанных в тоже время на концертах и в квартире группы. Песни сведены по технологии surround. Трек-лист дисков следующий: Диск 1: «If All Goes Wrong» «Voices Of The Ghost Children» Диск 2: The Fillmore Residency «The Rose March» «Peace + Love» «99 Floors» «Superchrist» «Lucky 13» «Starla» «Death From Above» «The Crying Tree Of Mercury» «Winterlong» «Heavy Metal Machine» «Untitled» «No Surrender» «Gossamer» «Zeitgeist» Бонус: Live From The Floor Of The Fillmore «99 Floors» «Peace + Love» «No Surrender» «Mama» «Promise Me»