Дайдо стала лучшим автором года

Известная певица Дайдо (Dido) была названа «Лучшим музыкальным автором этого года» на церемонии вручения премий ASCAP Awards в Лондоне. Американское общество композиторов, авторов и издателей (ASCAP) также наградило певицу Кейт Нэш (Kate Nash) за ее хитовый альбом «Made of Bricks» и группу The Kooks за пластинку «Inside In/Inside Out». Песней года стала композиция Коринн Бейли Рей (Corinne Bailey Rae) «Put Your Records On», в то время как участник группы Radiohead Джонни Гринвуд (Jonny Greenwood), Говард Гудалл (Howard Goodall) и Элизабет Фрейзер (Elizabeth Fraser) была названы лучшими композиторами года. Помимо вышеперечисленных победителей, престижную премию ASCAP Awards получила Энни Ленокс (Annie Lennox), которая забрала в свою коллекцию восьмую награду от Американского общества композиторов, авторов и издателей, а также Мик Джаггер (Mick Jagger), Пол Маккартни (Paul McCartney), Кейт Ричардс (Keith Richards) и группа U2.