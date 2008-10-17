Мадонна: «Мне не жаль»

Королева музыкального мира Мадонна (Madonna) дала первый концерт после официального заявления о разводе со своим супругом семи лет Гаем Ричи (Guy Ritchie). Поп-звезда порадовала поклонников своим фееричным выступлением в Бостоне и на весь мир заявила о том, что она ни чуть не сожалеет о сложившейся ситуации. Исполняя мелодичную композицию из своего последнего альбома «Miles Away», легендарная исполнительница сообщила аудитории в концертном зале: «Эта песня посвящена эмоционально отсталым людям, - заявила Мадонна, - Вы, наверняка знаете как минимум нескольких человек, принадлежащих к этой категории – Бог знает, что я знакома с такими». Певица не упомянула имени Гая, но дала понять, что эту песню она посвятила своему бывшему супругу. В одном из куплетов композиции Мадонна поет такие слова: «Когда меня не станет, ты поймешь, что я была лучшим, что случилось с тобой». Помимо этого, поп-звезда начала свое шоу композицией «I'm Not Sorry», перед исполнением которой заявила: «Все верно, мне не жаль». Меломаны, посетившие концерт, утверждают, что королева музыкального мира веселилась на сцене и не выглядела расстроенной: «Я пыталась разглядеть грусть в ее глазах, но она выглядела абсолютно счастливой, - говорит одна из поклонниц певицы, - Наверное, она хотела этого, потому что так правдоподобно играть просто невозможно».