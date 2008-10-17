Илья Лагутенко ушел в декретный отпуск

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко отказался от празднования своего 40-летия и предпочел отсидеться дома в кругу самых близких ему людей. Существует множество примет, согласно которым нельзя отмечать свое 40-летие. Говорят, это может навлечь тяжкие испытания и всевозможные несчастья как на юбиляра, так и на членов его семьи. А семьей сейчас известный музыкант дорожит как никогда. Напомним, что совсем недавно Илья Лагутенко стал отцом во второй раз. У него и его супруги Анны Жуковой родилась дочь. Возможно, поэтому новоиспеченные родители решили не праздновать юбилей, а уединиться в новом доме в Подмосковье. "Я в своего рода декретном отпуске, - улыбается во все свои 32 зуба легендарный певец Илья Лагутенко. – Поэтому полностью посвящаю себя своей новорожденной дочери, которой пока еще мы с супругой не выбрали имя. Иногда приятно забыть о гастролях и погрузиться в домашние заботы в узком семейном кругу". Если раньше рок-музыкант предпочитал бурно отмечать свой день рождения в различных клубах или даже на сцене, то сейчас певец ограничивается лишь поздравительными сообщениями на мобильный телефон. В 40-летний юбилей Илью Лагутенко поздравили только самые близкие и родные люди. Но и юбиляр не забыл поздравить своих коллег по группе. Отметим, что 16 октября также день рождения и у любимой многими группы "Мумий Тролль". "Как только я полностью сумею насладиться женой и ребенком и всеми прелестями домашнего уюта, так сразу и приступлю к концертам, - заверил корреспондента Дней.Ру Илья Лагутенко. – Активная гастрольная деятельность возобновится примерно в ноябре этого года".