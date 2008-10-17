Виктор Дробыш продолжает судиться

Не успев выиграть один суд у автора скандальной песни с припевом «Витя Дробыш, соси, у...быш», известный продюсер Виктор Дробыш подает новый иск. Предыдущее разбирательство шло около года, и финалом его стали «призовые» 50 000 рублей в карман Виктора. По понятным причинам такой исход событий продюсера не устроил. - Ему обвинительный приговор сделали. Теперь у него судимость, - комментирует Life.ru пострадавший от ненормативной лексики Дробыш. - Сейчас я подаю в гражданский суд на это чмо! Да и вообще, он просто засранец, стал обвинять Лагутенко, просто слюнявый засранец... Напомним, в прошлом году на фестивале FUZZ Дробыша публично оскорбил лидер авангардной группы «Кач». Сергей Смирнов совместно с Ильей Лагутенко выступили с матершинной песней, текст которой оскорбил продюсера до глубины души. В припеве незамысловатого хита фамилия Виктора Дробыш рифмовалась с откровенно матерным словом. Реакция продюсера не заставила долго ждать: пострадавший от нецензурной брани подал в суд на матершинников. Семь заседаний суда тянулись в течение года. После многочисленных лингвистических экспертиз суд вынес окончательный приговор: выплатить истцу за моральный ущерб сумму в размере 50 000 рублей.