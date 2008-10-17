Jay Jay Johanson прилетит в Москву на свидание

Известный скандинавский музыкант, которого в кулуарах называют рыцарем печального образа Jay-Jay Johanson решил пойти по необычному пути в плане продвижения своего нового альбома «Self-Portrait». Парень объявил в России конкурс, главным призом в котором станет… он сам! А точнее, призом станет возможность выпить с ним чашечку кофе в модном кафе. Для самых преданных его поклонников компания Gala Records, которая и выпускает альбом, запустила акцию – «Jay-Jay приглашает на чашечку кофе». По условиям акции автор, разместивший самый лучший автопортрет (по аналогии с названием альбома «Self-Portrait» ) получит возможность лично встретиться со своим кумиром . По такому случаю легенда европейской электронной музыки приезжает в Москву, где будет для начала раздавать автографы на презентации своего диска в одном из музыкальных магазинов. «Self-Portrait» был записан совместно с американским гитаристом-импровизатором Джеффом Райеном (Jeff Rian). Эта работа — компиляция всего опыта, который Jay Jay приобрел за все прошедшие годы. Это музыкальная автобиография немного странного, очень ранимого человека, который вернул современной популярной музыке настоящую романтику и декаданс. Jay Jay Johanson родился в 1969 году в небольшом шведском городе Скара у обычных шведских родителей. Его детство прошло под влиянием самой разной музыки, начиная от повального шведского увлечения ABBA до Chet Baker и Scott Walker, которых слушал отец. По собственному признанию, уже в возрасте пяти лет будущий Jay Jay симпатизировал группе Kiss: «Мне казались удивительными и забавными их костюмы и грим».