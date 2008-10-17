Лера Кудрявцева поскандалила на льду

На шоу "Звездный лед" обстановка день ото дня накаляется: после того, как председатель жюри Елена Чайковская намекнула о возможном вылете из проекта сразу двух пар, звездные фигуристы занервничали. Особенно переживала Лера Кудрявцева, которая для очередного номера выбрала белое платье невесты. Однако готовый костюм Лере пришелся не по душе. "Я в нем, как сосиска", - сетовала телеведущая. В расстроенных чувствах Лера начала придираться буквально ко всему и устроила скандал, пишет "Комсомольская правда". "Черт! Нас постоянно подставляют на этом проекте! - переживала телеведущая. - Из-за них у нас постоянно все номера летят к ..." Неполадки с костюмом можно объяснить занятостью самих артистов. "Звезды работают в плотном режиме, от этого согласовать костюмы вовремя очень сложно, - рассказала "Московскому комсомольцу" костюмер Елена Литвиненко. - Зачастую мы шьем вообще без примерок и подгоняем наряд под участника прямо на площадке. Но как бы мало у нас ни было времени, мы всегда оставляем резервные 30—40 минут для форс-мажорных ситуаций". Леру Кудрявцеву, перешедшую на непечатные выражения, смог утихомирить только ее новый партнер Гвендаль Пейзера. Катавшийся с Лерой раньше Стивен Казинс уехал в тур, но Лера, по слухам, очень довольна Гвендалем. Француз не понял возмущенной речи партнерши, но правильно рассудил, что ее лучше увести с катка. Еще один некрасивый инцидент на льду произошел между сидевшим в жюри Николаем Басковым и олимпийской чемпионкой Оксаной Казаковой. Спортсменка катается в паре со звездой "Счастливы вместе" Виктором Логиновым, который уже неплохо держится на льду. Однако на этот раз не повезло Оксане. Спортсменка неудачно выполнила элемент и упала на лед. Судьи решили не обращать особенного внимания на эту оплошность, но Николай Басков был категоричен. "Я считаю, что олимпийские чемпионы не имеют никакого права падать на льду!" - заявил он. "Николай, - вступился Дмитрий Губерниев, - уж не вам судить, что должны делать олимпийские чемпионы". "Сегодня судить мне - так как я сижу за столом жюри", - парировал Басков. Оксана Казакова спорить с певцом не стала, тем более сразу после этой сцены ее бросился успокаивать Виктор Логинов и даже встал перед ней на колени. Но за кулисами уязвленная спортсменка разрыдалась.