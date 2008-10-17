СРОЧНО! Дочь Мика Джаггера потеряла в Москве паспорт

Дочь легендарного солиста группы "Роллинг Стоунз" Мика Джаггера - Джейд - обратилась к московским милиционерам с заявлением об утере своего паспорта, сообщил РИА Новости источник в ОВД "Мещанское", куда в прошедший в четверг пришла женщина. По его словам, накануне днем в районный отдел милиции "Мещанское" обратилась Джейд Джаггер, которая рассказала, что прилетела в Россию в аэропорт Домодедово, после чего приехала в гостиницу "Арарат Парк Хайятт" на Неглинной улице. "Пропажу загранпаспорта иностранка обнаружила уже находясь в гостинице, и сразу обратилась в милицию. Заявление об этом зарегистрировано в установленном порядке. Если документ найдется или его кто-нибудь принесет в райотдел милиционеры сразу сообщат об этом в гостиницу, где остановилась Джейд Джаггер", - сказал собеседник агентства. В британском посольстве отказались комментировать ситуацию. "Мы не комментируем ситуацию, связанную с конкретными лицами", - сказал РИА Новости представитель диппредставительства.