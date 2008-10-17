Диана Арбенина станет моделью

В последнее время Диана Арбенина все больше внимания стала уделять своей внешности и модным тенденциям в целом. То недавно она сняла клип, в котором предстала в короткой юбке и высоких сапогах на шпильках(!), а теперь вот… станет моделью! Артистка Арбенина примет участие в проекте Недели Моды в Москве: "Королева. На грани парадокса". Певица будет дефилировать по сцене во время показа Лены Карин, считающейся одним из самых интеллектуальных модельеров России. Правда, направление, в котором попробует себя Диана, окажется несколько необычным. По словам самого дизайнера, она не видит «разницы между мужской и женской одеждой". А потому на показе смешается все: от фактурных платьев для мужчин - до агрессивных костюмов для женщин. Во что же облачат Арбенину: в костюмчик или платье, пока остается в секрете. "Я согласилась на этот проект по причине того, что мне импонирует совмещение рок-н-ролла, дизайнерской мысли и высокой моды, - говорит Диана Арбенина. - Мне очень нравится, что в коллекции есть идея, позволяющая людям, которые не умеют ходить по подиуму (это я), с интересом ощутить себя совершенно в другой, непривычной плоскости." – Заключила Диана.