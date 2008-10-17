Илья Резник получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Поэт Илья Резник 15 октября был награжден государственной наградой – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда Илье Рахмиэлевичу присуждена за большой вклад в развитие отечественной литературы и музыкальной культуры. «Мне очень радостно, что меня отметили, - сказал корреспонденту Intermedia Илья Резник. - Очень приятно, что это торжественное событие прошло в компании таких людей, как Марк Захаров, Эльдар Рязанов и др.». Орден поэту вручал президент РФ Дмитрий Медведев. «В своей вступительной речи президент назвал нас гордостью России», - сказал г-н Резник. Вручение ордена было приурочено к юбилею поэта - напомним, что в этом году Илья Рахмиэлевич отметил свое 70-летие. Кроме Ильи Резника, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в этот же день получили Михаил Швыдкой, Валерий Гергиев и др.