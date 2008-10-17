Борис Моисеев не боится за свою задницу

Борис Моисеев вернулся с одного из многочисленных фестивалей пива. – Я, правда, пиво не люблю и не пью, зато обожаю зарабатывать на этом деньги. Вот меня пригласили на фестиваль, где я заработал кучу денег на пиве, – признался "Желтой газете" Боря. Тут у него сильно зачесался глаз, и он спросил нас: – Глаз чешется – это к чему? – К подаркам, – подсказали мы артисту. – Когда к подаркам, то очко чешется, а не глаз. Кстати, вы знаете, что никто никогда в жизни мне просто так ничего не дарил? Нет, был один случай, когда приятельница подарила очень красивую шубу. Это была первая женщина, которая преподнесла действительно шикарный подарок. Позже я понял: без шуб не могу, но в то же время очень жалко животных. Правда, в шубе иногда бывает жарковато. Иногда потею, иногда плохо пахну. Но больше никаких серьезных проблем со здоровьем у меня нет. А вот у других знаменитостей проблемы есть! Меня бесят звезды, которые страхуют части своего тела. То попы, то грудь. Думаю, это говорит о том, что они, бедные, совсем без мозгов. Если бы я имел лишние деньги, то прежде всего застраховал бы свои мозги или же секс. Это, поверьте, гораздо важнее, чем твоя задница.