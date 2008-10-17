Лиам Нисон сыграет с Риччи в «Загробной жизни»

Лиам Нисон присоединится к Кристине Риччи в "Загробной жизни" перспективной дебютантки Агнешки Войтович-Вослу, отличившийся на Sundnаce своим коротким метром — постапокалиптической фантасмагорией "Пирог". В своем полнометражном выступлении режиссер определенно намерена сохранить верность себе. Риччи в фильме сыграет женщину, застрявшую между жизнью и смертью. Нисон станет таинственным распорядителем похорон, во власти которого оказывается судьба героини. Кроме того, он якобы "обладает даром сопровождать мертвых" в их пути. Уж не Хароном ли зовут персонажа? Риччи с Нисоном, по всей видимости, заменили Кейт Босуорт и Альфреда Молину, чьи имена связывались с проектом ранее. Снимать будут уже в ноябре в Нью-Йорке.