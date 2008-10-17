Брэд Питт сыграет Одиссея

Брэда Питта засыпали предложениями. Warner Bros. хочет видеть актера в "Одиссее", которую сейчас пишет Джордж Миллер, основываясь на одноименной поэме Гомера. Sony же мечтает заполучить Питта в свой баскетбольный проект "Денежный мячик" /Mobeyball/. Миллер перенесет события "Одиссеи" из Древней Греции в космические просторы будущего. Возможно, такое решение мотивировано тем, что экранизация "Илиады" с Питтом в роли Ахилесса в сандалиях и с мечом наперевес вышла у режиссера Вольфганга Петерсена не слишком удачной, после чего на WB и решили сменить обстановку. Питт, надо думать, сыграет Одиссея. Хитрый герой воевал вместе с Ахиллесом под стенами Трои, а после в течение десяти лет пытался достигнуть родных берегов, где его в общей сложности двадцать лет ждала, отбиваясь от женихов, верная жена Пенелопа. В основу "Денежного мяча" ляжет документальный опус Майкла Льюиса "Денежный мяч: искусство выигрывать в нечестной игре". В книге рассказывается история тренера Билли Бина, который, не располагая большим бюджетом, сколотил команду на основе компьютерного подбора игроков. Дэвид Фрэнкел ("Дьявол носит Prada") будет снимать. Сценарий пишет Стив Зейлиан. Студия надеется, что результат привлечет внимание Питта, которому роли спортивные идут больше партий древнегреческих героев, как бы завлекательно ни блистал под южным солнцем его голый торс.