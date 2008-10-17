Филипп Киркоров: Большинство моих коллег - гниды!

На премьеру российской версии одного из бродвейских мюзиклов Филипп Киркоров примчался первым. Филипп ослепительно улыбался, однако вскоре по обыкновению своему устроил небольшой скандальчик. Видимо, чтобы общение с прессой сильнее запомнилось, Филипп перед премьерой вдруг выдал: – Для многих моих коллег – одно название. Они гни-и-иды! – с наслаждением протянул Киркоров. Но кто именно – не уточнил, лишь добавил, что «эти имена в рекламе не нуждаются, итак очень известны». – Интересно, кого он имел в виду? – судачили гости. – Галкина с Басковым? Как пишет "Желтая газета", после такого заявления Филипп удалился в зал, но и там пробыл недолго – ему нужно было срочно уезжать, поэтому он с трудом отсидел первую половину спектакля.