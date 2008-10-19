СРОЧНО! Эксклюзивная премьера нового видео «Quest Pistols» только на ST@RS в 21.00

Эпатажная украинская agressive-pop группа Quest Pistols подготовила оригинальное видео на песню "Клетка" с будущего второго альбома, который увидит свет весной 2009 года. По задумке режиссера Владимира Якименко (Pistolet Film) в клипе антигламурные хулиганы Антон, Костя и Никита, чуждые всему банальному и стереотипному, снова удивят публику неординарным поведением и экстравагантной пластикой. Для воплощения видеоряда специально разработаны оригинальные технические средства и придуманы дизайнерские решения, которые позволили расширить границы пространства, создавая необычную, новую и свежую динамику изображения. "Это была спонтанная танцевальная постановка, - рассказывает солист "пистолетов" Костя. - Мы не продумывали заранее движения, а слушали свои чувства и выражали их с помощью языка тела. Потому что все самое хорошее в мире, в том числе и самая настоящая любовь, рождается спонтанно". Основная идея ролика - показать смысл песни с помощью танца. В отечественном шоу-бизнесе это первый опыт подобного рода, где постановка важнее видеоряда. "Пистолеты" всегда отличались эпатажем и нетривиальностью - они против скучных киносцен "он-она-в-постели". "Мы не тратим денег на гламурные декорации в стразах, чтобы быть модными, - говорит "квест" Никита. - Зачем? Ведь с помощью тела и пластики можно передать сюжет песни. Жаль, что наше ТВ не транслирует клипы в формате мобильных телефонов, а то бы мы сами отсняли видео на свои гаджеты, как, например, делаем это на Quest-TV". Клип можно посмотреть в разделе ST@RS Video.