Дима Колдун потеснил Лазарева и Маршала

Дмитрий Колдун получил главную роль в легендарной рок-опере Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Создатели постановки, пользовавшейся в 70-е годы ХХ века оглушительным успехом, решили дать ей новую жизнь. Новые аранжировки для оперы сделал гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов. Он же принял участие и в обсуждении кандидатур солистов. Впечатленный вокальными способностями Колдуна, Четвергов порекомендовал его на главную роль. На роль Мурьеты пробовались и другие известные исполнители (в частности, Александр Маршал, Сергей Лазарев), но предпочтение все же было отдано Дмитрию. Колдун уже записал на студии Театра Алексея Рыбникова вокальную партию Хоакина. «Сначала думал, что будет просто, но пришлось потрудиться, – признался певец. – Я проникся этой рок-оперой, и мне было очень интересно!» В скором времени будет выпущена аудиоверсия рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» с голосом Дмитрия Колдуна. Композитор Алексей Рыбников написал для Дмитрия песню, с которой радиослушатели познакомятся перед премьерой. Презентация проекта намечена на конец октября.