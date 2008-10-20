Яна Рудковская ходит в туалет с охранником

После скандального разрыва со своим мужем Виктором Батуриным Яна Рудковская боится за свою жизнь. Женщина утверждает, что у экс-супруга мстительный характер и он способен на крайние меры. После того как две недели назад московский суд постановил, что обоих сыновей будет воспитывать Яна, продюсер наняла личного охранника. "Желтая газета" лично наблюдала, как на съемках проекта «Звездный лед» канала «Россия» за знаменитой блондинкой по пятам следовал широкоплечий двухметровый амбал. Даже когда Яна зашла в дамскую комнату, секьюрити встал возле двери и тяжелым взглядом сверлил всех проходящих мимо туалета. Нервное перенапряжение последних месяцев отрицательным образом сказалось на характере Рудковской. Она стала злой и раздражительной. Например, на тех же съемках «Звездного льда» Яна накричала на фотокорреспондента одного из столичных изданий. Когда тот проходил мимо нее, в висевшей на плече фотокамере сработала вспышка. Рудковская обвинила несчастного фотографа в том, что он якобы пытался ее, Яну, сфотографировать, не получив на то разрешения.