Леонардо ди Каприо приезжает в Москву

Поклонники известного американского актера, исполнителя главной роли в «Титанике» Леонардо Ди Каприо могут уже плакать от счастья: на грядущей неделе им предстоит возможность лицезреть красавчика вживую. Лео приезжает в Москву. Это его первый визит в российскую столицу. Правда, как можно было догадаться, интерес у актера к России не только в плане осмотра достопримечательностей. Леонардо примет участие в юбилее одного из самых известных автомобильных брендов. Ди Каприо станет почетным гостем мероприятия. Поговаривают, что за один такой приезд ему заплатили кругленькую сумму. Что касается запросов звезды, то ди Каприо оказался неприхотлив и практически всеяден, так что в этом плане проблем у организаторов визита точно не должно быть. Название отеля, где поселят Леонардо, держится в секрете, дабы любвеобильные поклонницы не докучали секс-символу Голливуда. Кстати, в качестве почетного гостя Леонардо также будет участвовать в тест-драйве автомобилей. По такому случаю артиста уже застраховали. Кроме того, по слухам, в программе пребывания звезды – посещение Кремля и других не менее интересных достопримечательностей в центре столицы.