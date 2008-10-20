Ксюша Новикова отказалась от диет

Экс-солистка группы «Блестящие» Ксюша Новикова прекрасно себя чувствует после рождения малыша. Невероятно, но факт: несмотря на то, что певица не так давно родила, она практически не поправилась! По словам Новиковой, происходит это от того, что она кормит грудью. Хотя некоторые артисты предпочитают не делать этого, дабы главное достоинство не утратило былые формы, Ксюша и думать не хочет о таких премудростях шоу-бизнеса. Для нее на первом месте – ребенок! Так что недостатка в материнском молоке маленький Мирон не испытывает. Да и сама Ксюша себе в еде не отказывала и во время родов: у ребенка во время формирования должно было быть все самое необходимое для его развития. Напомним, что Новикова родила сына в августе этого года от бизнесмена по имени Андрей. Молодой человек всячески поддерживал будущую маму и даже присутствовал во время схваток Кстати, по иронии судьбы Ксения едва не вышла замуж за другого Андрея. Но ей помешала… ветрянка, которая, надо сказать, не так часто бывает у взрослых людей