Guns N’ Roses объявили трек-лист своего первого альбома за последние 14 лет. В пластинку войдет 14 треков, полный список следующий: «Chinese Democracy» «Shackler’s Revenge» «Better» «Street Of Dreams» «If The World» «There Was A Time» «Catcher N’ The Rye» «Scraped» «Riad N’ The Bedouins» «Sorry» «I.R.S.» «Madagascar» «This I Love» «Prostitute» Напомним, что новый альбом получил название «Chinese Democracy» и должен выйти 23 ноября, сообщает DayMusic.ru.