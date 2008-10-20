Пэрис Хилтон прикупила несколько сотен лотерейных билетов

Несколько тысяч человек принимают участие в лотерее Superenalotto с рекордным джекпотом более 90 миллионов евро, розыгрыш которого состоится в субботу вечером, сообщают итальянские СМИ. Для покупки лотерейных билетов в Италию приехали и граждане других стран, таких как Франция и Швейцария. По оценкам организаторов лотереи, ажиотаж вокруг нее сложился не только из-за огромного джекпота, но и из-за текущего мирового финансового кризиса. Итальянцы надеются, что госпожа удача поможет им разбогатеть. По данным СМИ, несколько сотен лотерейных билетов купила и известная светская дама Пэрис Хилтон, которая несколько дней назад узнала о рекордном розыгрыше, находясь в Италии. Розыгрыш состоится в субботу вечером, сообщают РИА Новости.