Скончался известный критик моды Ричард Блэкуэлл

Критик моды Ричард Блэкуэлл (Richard Blackwell), ставший популярным благодаря составлению ежегодных рейтингов самых дурно одетых знаменитостей, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление публициста Харлана Болла (Harlan Boll). По информации агентства, Блэкуэлл, настоящее имя которого - Ричард Сильван Сельцер (Richard Sylvan Selzer), скончался в воскресенье от осложнений, возникших в результате кишечной инфекции. Блэкуэлл начал свою карьеру еще в 60-х годах, никому не известный дизайнер взял на себя смелость давать оценку внешности знаменитостей. Всемирную известность критик приобрел, прежде всего, благодаря своим едким высказываниям. Список раскритикованных Блэкуэллом знаменитостей бесконечен - туда попала и актриса Барбара Стрейзанд (Barbra Streisand), которую он назвал в свое время "мужеподобной невестой Франкенштейна", и Камерон Диас (Cameron Diaz), наряд которой Блэкуэлл сравнил с творением циркового клоуна, не различающего цветов, и Рене Зельвегер (Rene Zellweger), которую критик сравнил с "раскрашенной тыквой на ходулях". Даже королева Великобритании Елизавета Вторая не смогла укрыться от критики - Блэкуэлл охарактеризовал Ее Величество так: "Это дворцовая новогодняя елка или просто королевский клоун?", а супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз была названа Блэкуэллом "герцогиней безвкусия". Известны и другие резкие заявления модного критика. Американскую актрису и певицу шведского происхождения Энн-Маргрет (Ann-Margret) критик назвал "Марлоном Брандо в набедренной повязке". "Звезды" современности также не избежали критики Блэкуэлла. Британская певица Эми Уайнхаус (Amy Winehouse), к примеру, удостоилась такой оценки: "Взбивая пышную прическу над нищенским (нарядом) в горошек, она становится похожей на жуткую официантку 50-х годов, разносящую заказы в машины клиентов". Мадонну Блэкуэлл назвал не иначе как "голозадой вавилонской занудой".