Жасмин готовится к свадьбе?

В жизни певицы Жасмин произошли важные перемены. Уже ни для кого не секрет, что девушка нашла свою новую вторую половинку и обрела счастье. Поговаривают, что на этом все не закончилось: недавно Жасмин… обручилась! Артистка долго скрывала отношения с молодым человеком. Тем более на фоне того, что о ней постоянно судачили, будто девушка беременна, что не совсем соответствовало правде. - В жизни девушки бывают периоды, когда она может поправиться или похудеть, это нормально. Я же – склонна к полноте, поэтому мне не трудно набрать несколько килограмм. Но это не значит, что я беременна! – Заявила как-то в интервью артистка. Что же касается молодого человека артистки, то с ним певица познакомилась в небе! В бизнес-классе самолете. Парень, которому чуть больше тридцати, показался ей очень интересным и веселым молодым человеком. Они стали общаться уже и на земле. - Я очень счастлива, что он не какой-то там олигарх, а обычный нормальный парень, - радуется Жасмин. Поговаривают, что пару месяцев назад Жасмин уже познакомила своего жениха с родителями, которые одобрили выбор дочки. Теперь на безымянном пальчике артистки красуется золотое колечко с бриллиантами.