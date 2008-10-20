Бритни Спирс увлеклась семейными ценностями

Брит каталась в Кадиллаке по Лос-Анжелесу в обществе мамы, папы и двух своих сыновей. Бритни Спирс была очень рада видеть 3-летнего Шона Престона и 2-летнего Джейдена Джеймса. Да и мальчики чуть не задушили мамочку в объятиях. При помощи своих родителей - Джейми и Линн Сприс - певица забрала мальчиков из садика. Домой ехали на Кадиллаке, в сопровождении высококлассной охраны. А дома семейство ждала огромная паутина над дверью, которая чуть не испортила Брит прическу, зато вдохновила на новую песню.