Фильм о Буше собрал 4 млн долларов в день премьеры

Четыре миллиона долларов в день премьеры собрал фильм о Джордже Буше в США. Речь идет о новой картине режиссера Оливера Стоуна "W.", сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на издание Deadline Hollywood Daily. Это весьма значительная сумма сборов для фильма о политике. Обычно подобное кино не пользуется спросом среди активно посещающих кинотеатры американцев. Кроме того, отзывы критиков о новой работе Оливера Стоуна носили преимущественно негативный характер. Фильм "W." назван так по первой букве шутливого прозвища Буша-младшего - "Walker". В фильме рассказывается о тридцати годах жизни Буша, в том числе, об отношениях в семье. Заканчивается повествование началом войны в Ираке. Роль Буша сыграл актер Джош Бролин, получивший широкую известность за заглавную роль в картине братьев Коэнов "Старикам тут не место". Пресс-служба американского лидера сообщила, что президент вряд ли будет смотреть ленту о самом себе. По словам Буша, Оливер Стоун снимает исторические фильмы недостоверно. Оливер Стоун уже получил известность как автор фильмов, посвященных крупным политическим деятелям - "JFK" (о Кеннеди) и "Никсон", а также написал сценарий фильма "Эвита" о первой леди Аргентины Эвите Перон. Кроме того он создал скандально известную ленту "Прирожденные убийцы", поставил фильм "Doors", посвященный культовой рок-группе, а также стал автором ленты о событиях 11 сентября "Башни-близнецы".