Оперная певица подписала рекордный в классической музыке контракт на 10 млн долларов

Уэльская оперная певица Кэтрин Дженкинс подписала самый крупный в истории - для исполнителей классических произведений - контракт на 5,8 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов), сообщает Би-Би-Си. Дженкинс заключила соглашение с американской компанией "Уорнер мьюзик" на запись пяти музыкальных альбомов и теперь на несколько месяцев переедет в Лос-Анджелес для работы над первым альбомом. Первый же свой контракт - на 1 млн фунтов стерлингов за запись шести альбомов - певица подписала в 2000 году с компанией "Юниверсал". "Мне жаль покидать "Юниверсал", потому что там все и началось, - заявила певица, - но мне представилась возможность, от которой я просто не могла отказаться". Дженкинс (меццо-сопрано) является одной из наиболее успешных в истории Великобритании сольных исполнительниц. Ее последний альбом был распродан тиражом 500 тысяч экземпляров. "Моя главная цель - попытаться распространить классическую музыку на максимально большую аудиторию", - сообщила певица, хотя она с успехом исполняет и эстрадные песни.