Брак Мадонны разрушила лошадь

Именно с инцидента с невинным парнокопытным начался крах семейной жизни Мадонны и Гая Ричи. Об этом рассказал отец Гая Ричи таблоиду The Daily Telegraph. Джон Ричи поведал, что все началось, когда Мадонна рухнула с лошади во время прогулки в семейном поместье в Англии три года назад. "Она начала винить Гая во всех смертных грехах. Назвала его "эмоциональным уродом". Когда Медж принялась потыкать и изводить его, ситуация стала невыносимой, их отношения портились с ужасающей скоростью". Папаша британского режиссера добавил, что Мадонна сорвалась с катушек: "Ты меня, вообще, хоть когда-то любил?" - она все время нападала на сына". "Мадонна страдала после падения и надеялась, что Гай, как преданный муж, уделит ей все свое внимание и заботу. А он чисто по-британски отреагировал на инцидент: "Да, ладно тебе, дорогая. Ты же крепкий солдатик. Вернешься еще сто раз в седло, и не заметишь, как все пройдет". Гай считал, что не стоит делать трагедии из парочки синяков и переломов, а Мадонна была уверена, что лишь чудом не погибла и хотела максимум любви и заботы в тот момент", - поясняет другой источник таблоиду The Sun. Что же касается известий из лагеря Мадонны, то там все тихо и спокойно. Братец поп-дивы Кристофер Чикконе сказал в интервью InTouch: "Причина развода моей сестры и Гая Ричи - очень интимное, личное дело их обоих. И любые комментарии с моей стороны были бы неуважительными и оскорбительными по отношению к ним". Пока Медж ходит плакаться в жилетку к подруге-актисе Гвинет Пэлтроу, ее без пяти минут бывший муженек бродит по Лондону с мрачным, как небо британской столицы, лицом. Похоже, развод станет серьезным испытанием и ударом для обеих сторон.