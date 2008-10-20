ШОК! В Сергея Безрукова стреляли на глазах жены

Сергею Безрукову, как мы уже писали, 18 октября исполнилось 35 лет. Юбилей артиста был отмечен на самом высоком уровне: незадолго до праздника Сергей получил звание Народного артиста России. Коллеги Безрукова обошлись без лишних почестей, но оказались куда оригинальнее. На праздничном концерте в санкт-петербургском БКЗ "Октябрьский" первым подарком юбиляру стал расстрел в упор из автомата, пишет "Смена". Оказывается, таким способом Сергей решил навсегда расправиться с образом Саши Белого из "Бригады". Несколько пуль в грудь и спину из детского автомата ощутимого вреда юбиляру не нанесли. Безруков, наоборот, воодушевился и принялся танцевать под музыку из "Лебединого озера". Завершить расстрел взялся Дмитрий Харатьян. "Что же ты такой живучий!" - воскликнул актер, выбежав на сцену. После этих слов Харатьян приставил к голове именинника игрушечный пистолет Макарова, сказал "С днем рождения тебя, Серега!" - и спустил курок. В зале за действом наблюдала супруга артиста Ирина Безрукова. Не желая давать повода слухам о беременности, Ирина нарядилась в черную водолазку, сомнительные места прикрыла палантином, а глаза - черными очками. "Видимо, Ира не хочет, чтобы все заметили ее интересное положение, - считает знакомая звездной пары. - Вот и оделась как на похороны". Если Ирина Безрукова действительно ждет ребенка, то реальные эмоции супругов в этот период жизни трудно даже представить. Пара состоит в законном браке уже восемь лет, и до сих пор им не удавалось обзавестись ребенком. Сейчас, если верить слухам, Ирина Безрукова находится уже чуть ли не на шестом месяце беременности. Ни сама актриса, ни ее муж сплетни о грядущем пополнении не комментируют. Однако к жене и без того заботливый Сергей стал относиться с повышенным вниманием: после концерта он не отходил от Ирины ни на шаг.